Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Китай опроверг фейк американских СМИ о его связях с оппозицией Венесуэлы

Политика

Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин прокомментировала публикацию издания The Wall Street Journal о том, что якобы китайские дипломаты имеют связи с представителями венесуэльской оппозиции в Вашингтоне

Пекин, 14 февраля 2019, 07:52 — REGNUM  Китай заявил, что надеется на объективность и приверженность к базовым принципам журналистики всех причастных СМИ, которые заявляют о связях Китая с венесуэльской оппозицией, сообщает 13 февраля агентство Синьхуа.

Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин прокомментировала публикацию издания The Wall Street Journal о том, что якобы китайские дипломаты имеют связи с представителями венесуэльской оппозиции в Вашингтоне.

«Недавно некоторые СМИ подогрели общественность фейковыми новостями. Я не знаю, в чем была их цель. Мы надеемся, что причастные медиа будут все же подавать новости в соответствии с принципами объективности и честности», — заявила Хуа во время пресс-брифинга.

Напомним, что в настоящее время в Венесуэле осуществляется попытка государственного переворота оппозицией, возглавляемой самозваным «президентом» Хуаном Гуайдо, которого поддержали США и целый ряд стран Запада и их союзников. Против выступили Россия и Китай наряду с другими странами.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал выдвинутый США в Совете Безопасности ООН проект резолюции по кризису в Венесуэле неудачной попыткой вмешательства во внутренние дела этой страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Небензя: Проект резолюции США по Венесуэле – неловкая попытка вмешательства

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Политический кризис в Венесуэле
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