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Премьер-министр Франции об актах вандализма в церквях: «Это меня шокирует»

Политика

В 2017 году было совершено 978 нападений на религиозные здания и захоронения

Париж, 14 февраля 2019, 07:54 — REGNUM  Премьер-министр Франции Эдуард Филипп осудил ущерб, нанесенный пяти церквям во Франции на прошлой неделе, сообщает Le Figaro.

«Во Франции нанесли ущерб пяти церквям. В нашей светской республике мы уважаем места поклонения. Эти поступки меня шокируют и должны быть единодушно осуждены. Я расскажу об этом епископам Франции на собрании католической церкви», — написал премьер-министр в Twitter.

Издание отмечает, что глава французской партии «Республиканцы» Лоран Вокье 13 февраля призвал к «мерам по обеспечению защиты церквей» после серии нападений, опасаясь «христианофобии» во Франции.

Согласно отчету министерства внутренних дел страны, в 2017 году было совершено 978 нападений на религиозные здания и захоронения, в том числе 878 — на христианские объекты.

Напомним, по данным полиции Франции, в течение прошлой недели в пяти католических церквях были совершены акты вандализма в городах Мезон-Лаффит, Дижон, Ним, в коммунах Уль и Лавор.

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Вандализм
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