ДНР: Украина отказалась платить зарплаты и пенсии жителям Донбасса

Минск, , 07:53 — REGNUM Тема выполнения финансовых обязательств Украины перед жителями ДНР поднималась во время заседания группы по экономическим вопросам в Минске, заявила 13 февраля полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова, сообщается на официальном сайте Донецкой Народной Республики.

«Не перестанем акцентировать внимание на искусственном затягивании официального Киева выполнения своих финансовых обязательств перед сотрудниками КП «Компания «Вода Донбасса» и железной дороги по выплате заработной платы», — отметила Никонорова.

По её мнению, люди должны получать зарплату независимо от коммерческих результатов предприятия или его имущественных интересов.

Представитель ДНР напомнила, что на начало февраля 2019 года в ДНР живёт 672,2 тыс. пенсионеров, из которых более половины не могут ездить на Украину за пенсиями. 93 тыс. человек относятся к категории малоподвижных граждан.

«Общая сумма задолженности Украины пенсионерам, проживающим на территории республики, составляет 71,6 млрд гривен, в том числе 5,4 млрд грн — малоподвижным, и с каждым днем сумма задолженности растёт», — отметила Наталья Никонорова.

Она подчеркнула, что украинская сторона заявила о несогласии с механизмом выплаты пенсий, предложенным представителями Международного комитета Красного Креста (МККК). Причины отказа Украины от предложенного пути выхода из сложившейся ситуации не смог объяснить и представитель ОБСЕ.

«Очевидно намеренное блокирование Украиной вопросов выплаты законных пенсий», — подытожила Никонорова.

Напомним, за последние недели участились случаи гибели пожилых людей в районе блокпостов на границе Донбасса и Украины. Старики вынуждены ездить за пенсиями на Украину и некоторые не выдерживают длительной дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Франции в ООН призвал облегчить условия пересечения границы между Украиной и Донбассом. Его беспокойство вызвал тот факт, что за последние недели возле блокпостов скончались десять человек.

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