Михеев о журналистке Соколовской: «В моей программе она больше не появится»

Москва, , 07:44 — REGNUM Ведущий программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1» Сергей Михеев объяснил журналистам «Федерального агентства новостей» свой поступок, когда он попросил покинуть студию программы украинскую журналистку Янину Соколовскую.

«В моей программе она (украинская журналистка) больше не появится, — сказал Михеев. — … Слова Соколовской об Одессе слились с ее хамским поведением».

По его словам, такое поведение со стороны Соколовской показалось ему «неприемлемым», поэтому ее попросили покинуть площадку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее украинскую журналистку Янину Соколовскую из-за провокационного высказывания относительно трагедии в одесском Доме профсоюзов попросили покинуть студию телепрограммы «Кто против?» на телеканале «Россия 1». Такое решение принял ведущий программы Сергей Михеев.

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