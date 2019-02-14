Молдавия: требования МИД отозвать посла из России и реакция президента

Кишинёв, , 07:37 — REGNUM Министерство иностранных дел Молдавии направило правительству республики запрос об отзыве посла Андрея Негуцу из России, об этом сообщает портал Omega со ссылкой на пресс-секретаря молдавского внешнеполитического ведомства Александра Ройтмана.

«Соответствующее решение (об отзыве посла) подготовлено министерством иностранных дел и европейской интеграции и направлено в правительство для утверждения», — сообщает издание.

В свою очередь президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не будет подписывать указ, добавив, что отзыв послов — это исключительное право главы государства, которое не обойти. Он также выразил надежду, что враждебное ему правительство не сможет принять данное решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, Негуца является ближайшим соратником Додона. Последний скандал в молдавско-российских отношениях был связан с участием Москвы в освобождении молдавских пилотов, три года находившихся в плену в Афганистане.

После того как президент Додон сообщил, что летчики освобождены и находятся в Москве, представители молдавского внешнеполитического ведомства 11 февраля прибыли в Москву и потребовали предоставить им доступ к пилотам, однако разыскать их не смогли. Накануне посла РФ в Молдавии вызвали в местный МИД, где вручили ноту протеста в этой связи.

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