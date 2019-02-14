Четверг, 14 Февраля 2019 года
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США подготовили санкции против агентов российских спецслужб

Политика

Очередные санкции должны быть введены против 24 «агентов ФСБ», принимавших участие в задержании украинских моряков

США подготовили санкции против агентов российских спецслужб
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Вашингтон, 14 февраля 2019, 07:27 — REGNUM  Закон о защите американской безопасности от «кремлевской агрессии» (DASKA) подготовлен в США, 13 февраля сообщается на сайте сенатора Роберта Менендеса.

Новые санкции связаны с инцидентом в Керченском проливе. Под них попадают 24 «агента ФСБ», принявшие участие в задержании нарушивших российскую границу в Керченском проливе украинских моряков.

Кроме того, закон предусматривает введение санкций против судостроительного сектора, государственных энергетических проектов России и российского киберсектора.

«Законодательство устанавливает всеобъемлющий политический ответ для улучшения позиции правительства США в борьбе с агрессией Кремля путем создания новых политических отделов по координации киберзащиты и санкций. Законопроект поддерживает НАТО и не позволяет президенту вывести США из Североатлантического союза без голосования в Сенате. Это также усиливает санкционное давление на Москву за ее вмешательство в демократические процессы за рубежом и продолжающуюся агрессию против Украины», — пишет Менендес на своем сайте.

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