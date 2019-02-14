Макрон осудил «запредельный рост» антисемитизма во Франции

Париж, , 07:23 — REGNUM Официальный представитель правительства Франции Бенджамин Гриво заявил, что президент Эммануэль Макрон осудил «запредельный рост» антисемитских акций, увидев «новый поворот событий, связанных с движением 17 ноября» и «желтые жилеты», сообщает Le Figaro.

«Антисемитизм — это отрицание Республики, точно так же, как нападение на выборных должностных лиц или институты — это отрицание Республики. Мы будем непреклонны по отношению к тем, кто совершает такие действия», — заявил Бенджамин Гриво в конце заседания совета министров, ссылаясь на замечания главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп прокомментировал рост антисемитизма во Франции в 2018 году, назвав эти действия «отвратительными».

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