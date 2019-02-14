Дворкович и Ткачёв подпели Кадышевой в самолёте

Москва, , 04:59 — REGNUM

Главред «Аргументов недели» Андрей Угланов обнародовал видео, на котором российские деятели Аркадий Дворкович и Александр Ткачев поют песню «Ах, судьба моя, судьба» Надежды Кадышевой.

«При Ткачева в С/Х инвестировали сотни миллиардов рублей. Урожаи и надои заметно выросли. По успеху и радость!» — говорится в комментарии.

Предположительно, запись сделана в частном самолете во время перелета.

Напомним, Александр Ткачев являлся министром сельского хозяйства с апреля 2015 по май 2018 г. Дворкович с 3 октября 2018 г. — президент Международной шахматной федерации.

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