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Премьер-министр Нидерландов: Хватит жаловаться на Трампа!

Политика

Нужно работать с тем, что есть

Премьер-министр Нидерландов: Хватит жаловаться на Трампа!
Дональд Трамп

Амстердам, 14 февраля 2019, 05:01 — REGNUM  Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Европу перестать жаловаться на американского президента Дональда Трампа. Об этом он заявил в своем интервью газете El Pais.

«Хватит уже жаловаться на Трампа, нужно работать с ним и пользоваться его присутствием в таких вопросах, как отношения с Китаем», — заявил он.

Он добавил, что Трамп прав в некоторых вопросах, например, в вопросе реформирования Всемирной торговой организации. Рютте подчеркнул, что американского президента избрали демократическим путем и точно тем же путем его могут и переизбрать.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил обеспокоенность отсутствием ратифицированного соглашения по Brexit. По его словам, уже приближается дата выхода Великобритании из ЕС — 29 марта — однако соглашение так и не было достигнуто.

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