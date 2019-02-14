Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Израиль нашел десятки арабских союзников против Ирана

Политика

Основная идея встречи – продвижение общих интересов в борьбе с Ираном

Варшава, 14 февраля 2019, 04:42 — REGNUM  Антииранскую стратегию обсудил Израиль с 60 представителями стран на встрече с Варшаве, сообщили в администрации израильского правительства.

Об этом, отметили в ведомстве, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху по завершении встречи с Юсефом бен Алауи бен Абдаллой, ответственным за внешнюю политику Омана. По словам Нетаньяху, основная идея встречи — продвижение общих интересов в борьбе с Ираном.

Напомним, 13 февраля в Варшаве прошла встреча, посвященная проблемам Ближнего Востока. Организатором выступил Вашингтон. На встрече, кроме Израиля, также присутствовали представители арабских стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в варшавском саммите отказался участвовать Ливан.

Читайте ранее в этом сюжете: В Варшаве стартовал саммит союзников США по Ближнему Востоку

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Израиль и Иран
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