Израиль нашел десятки арабских союзников против Ирана

Варшава, , 04:42 — REGNUM Антииранскую стратегию обсудил Израиль с 60 представителями стран на встрече с Варшаве, сообщили в администрации израильского правительства.

Об этом, отметили в ведомстве, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху по завершении встречи с Юсефом бен Алауи бен Абдаллой, ответственным за внешнюю политику Омана. По словам Нетаньяху, основная идея встречи — продвижение общих интересов в борьбе с Ираном.

Напомним, 13 февраля в Варшаве прошла встреча, посвященная проблемам Ближнего Востока. Организатором выступил Вашингтон. На встрече, кроме Израиля, также присутствовали представители арабских стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в варшавском саммите отказался участвовать Ливан.

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