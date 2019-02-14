Киев попросил НАТО помочь ВМС Украины

Киев, , 04:34 — REGNUM Украина попросила НАТО выделить пакет помощи украинским военно-морским силам, заявил постпред Украины при Североатлантическом Альянсе Вадим Пристайко, сообщает газета «Европейская правда».

Он заявил, что идея заключается в том, чтобы всю помощь для ВМС Украины сформировать в один пакет и выяснить, какие есть возможности. В первую помощь Киев запрашивает у НАТО финансовую и политическую помощь, а также демонстративную — присутствие боевых кораблей в Черном море и совместные с НАТО учения.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале представитель генштаба Вооруженных сил Украины заявил, что Киев планирует усилить группировку ВМС в Азовском море. По его словам, в группировку войдут два десантных катера «Кентавр» и один артиллерийский бронекатер. Он добавил, что корабли поступят в 2019 году.

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