Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Россия оплатила ежегодный взнос в ООН

Политика

Россия перевела около $148 млн

Россия оплатила ежегодный взнос в ООН
Здание ООН

Москва, 14 февраля 2019, 04:16 — REGNUM  Россия перевела в Организацию Объединенных Наций (ООН) $148 408 548 в качестве ежегодных взносов в бюджет организации, сообщает пресс-служба российского представительства при ООН.

В сообщении постпредства также перечислены миротворческие операции, в бюджет которых пойдет часть переведенных средств. Среди них — миротворческие миссии в Мали, Ливане, Демократической Республике Конго, Сомали и в других регионах Африки.

Отмечается, что уже 44 страны перечислили свои ежегодные взносы в ООН. Наибольшую сумму внесла Германия — она перевела в бюджет ООН около $170 млн.

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Организация Объединённых Наций
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