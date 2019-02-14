Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Глава Колумбии обвинил Мудуро в «преступлении против человечества»

Политика

Дуке заявил, что правительство Мадуро «препятствует доставке гуманитарной помощи»

Глава Колумбии обвинил Мудуро в «преступлении против человечества»
Inter-American Dialogue
Иван Дуке

Богота, 14 февраля 2019, 04:07 — REGNUM  Обвинения в «преступлении против человечества» прозвучали в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро со стороны колумбийского лидера Ивана Дуке, сообщает администрация президента Колумбии.

Дуке заявил, что правительство Мадуро «препятствует доставке гуманитарной помощи». Он обещал «помочь» венесуэльцам избавиться от «диктатуры».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мадуро, комментируя раздутый вокруг гуманитарной помощи из США и их сателлитов скандал, заявил, что продукты пока находятся в Колумбии, поскольку не прошли контроль из-за свой непригодности.

Читайте ранее в этом сюжете: Мадуро: Гумпомощь для Венесуэлы оказалась испорченной

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Политический кризис в Венесуэле
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