Глава Колумбии обвинил Мудуро в «преступлении против человечества»

Богота, , 04:07 — REGNUM Обвинения в «преступлении против человечества» прозвучали в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро со стороны колумбийского лидера Ивана Дуке, сообщает администрация президента Колумбии.

Дуке заявил, что правительство Мадуро «препятствует доставке гуманитарной помощи». Он обещал «помочь» венесуэльцам избавиться от «диктатуры».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мадуро, комментируя раздутый вокруг гуманитарной помощи из США и их сателлитов скандал, заявил, что продукты пока находятся в Колумбии, поскольку не прошли контроль из-за свой непригодности.

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