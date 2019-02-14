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Глава РАН предложил измерять IQ российских граждан на медосмотрах

Политика

По его мнению, умственная работа продлевает жизнь

Москва, 14 февраля 2019, 04:08 — REGNUM  В ходе диспансеризации врачам следует наблюдать не только за состоянием здоровья пациентов, но и измерять их коэффициент интеллекта (IQ), заявил глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на форме «Здоровое общество».

Сергеев заявил, что умственная работа продлевает жизнь, о чем может свидетельствовать средний возраст российских академиков, которые ведут «интеллектуальный образ жизни». В связи с этим, по мнению Сергеева, необходимо во время медосмотров наблюдать и за динамикой коэффициента интеллекта. Пресс-секретарь Миндзрава РФ Максим Радецкий отказался комментировать предложение главы РАН.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января Министерство труда России выступило с предложением отменить обязательные и периодические медосмотры у офисных работников. В Минтруда считают, что работа за компьютером не относится к вредным условиям труда, в связи с этим и предлагает отменить «избыточные требования» по необходимости проведения медосмотров.

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Медицина
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