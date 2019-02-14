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Венесуэльская оппозиция «назначила» директора PDVSA

Политика

Гуайдо перечислил имена функционеров, «назначенных» оппозицией в госкомпании

Каракас, 14 февраля 2019, 03:53 — REGNUM  Венесуэльская Национальная Ассамблея (парламент) «назначил» своего директора госкомпании PDVSA, сообщает Reuters.

Также назначен директор Citgo Petroleum — дочерней компании PDVSA. Главы компаний «назначены» с формулировкой «исполняющие обязанности».

Согласно данным, распространенным проамериканским главой венесуэльской оппозиции Хауном Гуайдо, совет директоров PDVSA теперь состоит из Симона Антунеса, Густаво Веласкеса, Карлоса Балсы, Давида Смолански и Рикардо Прады.

Что касается «дочки», здесь названы Луиса Паласиос, Рик Эсснер, Эдгар Ринкон, Андрес Падилья, Луис Урданета и Анхель Ольмета.

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В конце января американцы заблокировали активы PDVSA, признав Гуайдо главой Венесуэлы. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля венесуэльский министр энергетики Мануэль Кеведо, возглавляющий PDVSA, заявил, что у госкомпании есть счета в российском банке.

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Политическая жизнь Венесуэлы
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