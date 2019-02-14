В Генпрокуратуру Украины пожаловались на «незаконное обогащение» Тимошенко

Киев, , 03:55 — REGNUM Украинская организация «Центр противодействия коррупции» обратилась в генеральную прокуратуру Украины с требованием возбудить уголовное дело против Юлии Тимошенко за возможное незаконное обогащение, говорится на сайте общественной организации.

Сообщается, что заявление организация подала 12 февраля. «Центр противодействия коррупции» утверждает, что еще в конце 2018 года отправлял подобные заявления в антикоррупционную прокуратуру и в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с копиями документов, якобы свидетельствующих о работе Тимошенко с американскими лоббистами. Однако там требование завести уголовное дело осталось без ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что собирается привлечь Россию к ответственности и взыскать с нее убытки. Она пообещала вернуть в состав Украины Крым и Донбасс и прекратить «бизнес на крови». А также, по традиции, Тимошенко пообещала ускорить вступление Украины в НАТО и ЕС.

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