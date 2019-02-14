Президент Колумбии обвинил Мадуро в обнищании народа Венесуэлы

Богота, , 03:17 — REGNUM Венесуэльский народ голодает из-за политики, которую проводит президент Венесуэлы Николас Мадуро, заявил колумбийский лидер Иван Дуке, передает CNN.

Дуке обрушился на Мадуро с очередными обвинениями, назвав главу Боливарианской Республики диктатором, а его правление — «раковой опухолью», съевшей рыночную экономику, а также «независимые ветви власти».

Колумбийский президент заявил также, что венесуэльцы превратились в нищих из-за политики Мадуро. И поэтому «мировое сообщество» решило, что Мадуро «должен уйти».

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Напомним, Дуке выступает рупором американской пропаганды, стремящейся опорочить законные власти Венесуэлы. В настоящее время в Колумбии находится партия гуманитарной помощи, которая направлена в Венесуэлу на фоне инициированной Вашингтоном политической дестабилизации в стране.

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