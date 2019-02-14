Продюсер BBC признался в инсценировке съемок после «химатаки» в Сирии

Лондон, , 03:20 — REGNUM Съемки сцены в госпитале после «химической атаки» в Думе в Сирии были постановочными, заявил продюсер вещательной компании BBC по Сирии Риам Далати на своей странице в Twitter.

«После шести месяцев расследований я могу без сомнений сказать, что сцена в госпитале Думы была постановочной. Никаких смертей в госпитале не было. Все активисты Белых Касок и люди, с которыми я говорил, находились в зоне Идлиб или в зоне проведении операции «Щит Евфрата». Только один человек был в Дамаске», — заявил он.

Он также добавил, что о том, что кадры являются постановочными, знала Россия и «как минимум одна страна — член НАТО». По словам Далати, все документы по произошедшему были отправлены.

«Вот почему Россия сосредоточилась на дискредитации именно сцен в госпитале», — добавил он.

При этом Далати подчеркнул, что химатака в Думе якобы была, но в ней не был использован зарин. Он заявил, что необходимо дождаться выводов ОЗХО. Он добавил, что постановочные съемки были использованы якобы для усиления эффекта.

Как сообщало ИА REGNUM, еще 20 апреля 2018 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у России имеются доказательства того, что «химическая атака» в сирийской Думе была инсценирована организацией «Белые каски».

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