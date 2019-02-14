Епископа УПЦ Гедеона задержали в киевском аэропорту

Киев, , 03:00 — REGNUM Наместника Десятинного монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата епископа Гедеона (Харона), возвратившегося на Украину после выступления в конгрессе США, задержали в киевском аэропорту «Борисполь», сообщает пресс-служба УПЦ.

Сообщается, что после задержания киевские власти решают вопрос о депортации епископа. По словам секретаря Гедеона, неизвестно, куда могут депортировать епископа, так как он родился и прожил всю жизнь на Украине, однако в настоящее время лишен гражданства. Украинская погранслужба подтвердила задержание Гедеона и подчеркнула, что действовала по указу «одного из правоохранительных органов». Также украинские пограничники заявили, что Гедеон занимался «антиукраинской пропагандой».

Ранее, 5 февраля, епископ Гедеон выступал в конгрессе США с рассказом о гонениях на священников на Украине. Он подчеркнул, что на Украине нарушаются права верующих, а киевские власти притесняют служителей православной церкви. Также Гедеон рассказал об избиении верующих и священнослужителей активистами радикальных движений.

Читайте ранее в этом сюжете: В США поддержали «свободное решение» граждан Украины перейти к раскольникам