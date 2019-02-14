Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Иск к Вашингтону. Международный суд ООН пока встал на сторону Тегерана

Политика

Претензии США единогласно отклонены

Гаага, Нидерланды, 14 февраля 2019, 02:41 — REGNUM  Приемлемым счел Международный суд ООН иск Тегерана к Вашингтону по поводу блокировки активов Ирана, сообщает Agence France-Presse.

Комментируя решение суда, его председатель Абдулкави Ахмед Юсуф уточнил формулировку: «предварительные возражения Соединенных Штатов, касающиеся приемлемости» претензий Тегерана, «единогласно отклонены».

Речь идет об иске, поданном Центробанком Ирана в 2016 г. и касавшемся претензий иранских властей к Штатам, Верховный суд которых заморозил иранские активы. Пока вопрос о том, сумеет ли Тегеран добиться от Вашингтона компенсации, остается открытым.

Напомним, иранские активы на сумму в два миллиарда долларов были заблокированы Верховным судом США три года назад. Американцы обвинили Иран в причастности к гибели пехотинцев в Бейруте в 1983 г.

Иран в Вашингтоне заклеймили «спонсором терроризма». Заблокированные средства американская сторона решила направить родственникам погибших военных.

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