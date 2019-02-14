Блумберг намерен потратить полмиллиарда долларов на борьбу с Трампом

Нью-Йорк, США, , 02:49 — REGNUM Американский миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг готов пожертвовать сумму в $500 млн для борьбы с действующим президентом США Дональдом Трампом на выборах президента Соединенных Штатов в 2020 году, сообщает газета Politico.

Сообщается, что бизнесмен готов направить эти деньги на свою избирательную кампанию или же на поддержку кандидата от Демократической партии США, который пройдет праймериз. Газета отмечает, что если Блумберг сам выдвинется кандидатом в президенты, то $500 млн будет минимальной суммой, потраченной на избирательную кампанию. Блумберг готов пойти на такие траты, чтобы не допустить избрания Трампа на второй срок.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года американский миллиардер Майкл Блумберг вновь вступил в Демократическую партию США, из которой вышел 17 лет назад. В сентябре 2018 года Блумберг заявлял, что раздумывает над участием в президентской гонке в 2020 году. Он еще не принял решение, однако если и будет выдвигать свою кандидатуру, то в качестве кандидата от Демпартии Соединенных Штатов.

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