Молдавская нота: ситуация с пилотами осложняет отношения с Россией

Кишинёв, , 02:19 — REGNUM В МИД Молдавии считают «преднамеренной провокацией, наносящей серьезный вред двусторонним отношениям» отказ Москвы предоставить молдавским властям информацию о местонахождении молдавских пилотов, освобожденных из плена в Афганистане и находящихся в Москве. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом говорится в ноте протеста которую молдавских МИД передал послу России в Молдавии Олегу Васнецову.

В Кишиневе утверждают, что это нарушает положения и нормы международного права, установленные Венской конвенцией о консульских сношениях, Венской конвенцией о дипломатических сношениях и Молдавско-российской консульской конвенцией. В МИД добавили, что «эта ситуация может иметь драматичные последствия», поскольку может рассматриваться как вмешательство во внутренние дела, а «некоторые политические деятели Молдавии попытаются использовать ее в политических целях».

Российский дипломат отметил, что молдавские граждане находятся под опекой неправительственной организации, а правительство Российской Федерации не вовлечено в этот процесс.

Напомним, двое молдавских пилотов, находившихся более трех лет в плену в Афганистане, были освобождены при помощи России.

После того как президент Додон сообщил, что летчики освобождены и находятся в Москве, представители МИД Молдавии 11 февраля прибыли в Москву и потребовали предоставить им доступ к пилотам, однако разыскать их не смогли. 13 февраля посла России в Молдавии вызвали в местный МИД, где вручили ноту протеста в этой связи.

А премьер Молдавии Павел Филип и спикер парламента Андриан Канду раскритиковали Додона и Россию, обвинив их в попытке получить политические дивиденды от освобождения летчиков накануне парламентских выборов в Молдавии, намеченных на 24 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Молдавии: отзыв посла из РФ не связан со скандалом с пилотами