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Суд оставил экс-президента Перу в тюрьме

Политика

Обжалование отмены помилования не удалось

Суд оставил экс-президента Перу в тюрьме
Akira Tomlinson
Альберто Фухимори

Лима, 14 февраля 2019, 02:13 — REGNUM  Обжалование отмены помилования бывшего президента Перу Альберто Фухимори не принято перуанским Верховным судом: политик остается в тюрьме, передает RPP.

Суд вынес решение, согласно которому Фухимори будет продолжать отбывать наказание по обвинениям в тяжких преступлениях. Экс-президент был помилован, но затем это решение отменил Верховный суд. Родственники осужденного пытались добиться возобновления отмены помилования, но тщетно.

Напомним, Фухимори осужден в 2009 г. на 25-летний тюремный срок по обвинениям в убийствах. Он был помилован в конце 2017 года из-за пожилого возраста (80 лет) и состояния здоровья, но суд спустя почти год отменил это решение.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд отменил помилование экс-президента Перу Альберто Фухимори

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