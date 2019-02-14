Мадуро: Гумпомощь для Венесуэлы оказалась испорченной

Каракас, , 01:52 — REGNUM Направленная в Венесуэлу гуманитарная помощь оказалась просроченной, продукты — испорченными и некачественными, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро, передает Euronews.

Комментируя «помощь» венесуэльскому народу, глава Боливарианской Республики отметил, что она направлена в страну, которую до этого фактически лишили средств, заблокировав ее госактивы на сумму свыше десяти миллиардов долларов.

Мадуро отметил, что ему известно о «качестве» того, что должно было прийти в Венесуэлу как гуманитарная помощь. Эти продукты не прошли контроль и остались в Колумбии, где в результате ими отравились местные жители. Он отметил, что в продовольствии «полно канцерогенных химических элементов».

Напомним, проамериканский лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо анонсировал отправку в Венесуэлу из США партии гуманитарной помощи. В Венесуэле она должна была оказаться 23 февраля.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 февраля венесуэльский посол в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса назвал эту помощь «ловушкой», за которой может последовать военное вторжение со стороны Соединенных Штатов.

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