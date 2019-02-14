Ильхам Алиев о карабахском конфликте: Кто сильный, тот и прав

Баку, , 00:53 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал противоречивыми и непонятными заявления нового правительства Армении о том, что Азербайджан должен вести переговоры не с Арменией, а с Нагорно-Карабахской Республикой.

«Мы, конечно, сразу же отвергли эти противоречивые и непонятные заявления. В том числе и посредники, конечно, не могли согласиться с такой позицией. Оставаясь на принципиальной позиции, мы привержены переговорному процессу. Сегодня переговоры идут между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Проведено уже несколько раундов переговоров. Мы надеемся, что они будут результативными. Поэтому проведение переговоров, конечно, можно расценивать как позитивный факт. Это еще раз показывает, что принципы, заявленные новым руководством Армении на первоначальном этапе, абсолютно неприемлемы», — сказал Алиев в интервью азербайджанскому телеканалу.

С другой стороны он заявил, что «сегодня силовой фактор выходит в мире на передний план».

«Посмотрите, в различных уголках мира грубо нарушается международное право. Если раньше это пытались в определенной форме скрыть, то сегодня в этом даже не видят необходимости. Сегодня в мире господствует принцип «кто сильный, тот и прав». Это — новая реальность. Мы должны быть готовы к ней. Мир меняется, и мы должны быть готовы к этому изменению. К счастью, мы уже много лет наращиваем экономическую и военную мощь. Мы словно готовили себя к сегодняшней ситуации и сейчас готовы к ней. Поэтому силовой фактор всегда был и останется на повестке дня. Мы видим это на примере не только нашего конфликта, но и многих других конфликтов. Поэтому мы будем использовать различные возможности, и восстановление территориальной целостности Азербайджана — наша основная задача», — цитирует Алиева пресс-служба президента Азербайджана.