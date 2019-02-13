Среда, 13 Февраля 2019 года
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В США предлагают создать спеццентр по борьбе с угрозой, исходящей от России

Политика

Группа сенаторов США внесла на рассмотрение соответствующий законопроект

Вашингтон, 13 февраля 2019, 23:56 — REGNUM  Группа сенаторов США предлагает создать специальный национальный центр по борьбе с гибридными угрозами со стороны Российской Федерации и профинансировать «фонд противостояния российскому влиянию». Данные положения содержатся в законопроекте «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA). Законопроект был внесен на рассмотрение Конгресса сегодня, 13 февраля.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он предусматривает создание «национального интеграционного центра для реагирования на гибридные угрозы».

Целью такого центра будет более эффективная подготовка и реагирование на российскую дезинформацию, а также другие угрозы, которые, по мнению властей США, исходят от Российской Федерации.

В законопроекте предлагается увеличить финансирование работы фонда противодействия влиянию России. Данный фонд должен оказывать помощь европейским странам, которые «уязвимы к вмешательству Кремля».

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