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Трамп заявил о наличии у него нескольких планов действий по Венесуэле

Политика

Дональд Трамп назвал себя одним из самых «гибких в принятии решений» президентов США

Вашингтон, 13 февраля 2019, 23:46 — REGNUM  Вашингтон рассматривает «все варианты действий» для урегулирования кризиса в Венесуэле, заявил 13 февраля президент США Дональд Трамп.

«У меня всегда есть план «Б», «В», «Г», «Д»…» — сказал он журналистам в Белом доме на вопрос о том, есть ли у администрации США план на случай, если президент Венесуэлы Николас Мадуро сохранит власть.

Трамп также заявил, что он является «гораздо более гибким в принятии решений» человеком, чем многие из когда-либо находившихся на посту президента США.

При этом глава Белого дома уклонился от ответа на вопрос о том, рассматривается ли Вашингтоном в качестве одного из вариантов военное вмешательство в Венесуэлу.

Напомним, ранее сегодня глава международного комитета палаты представителей Эллиот Энгел заявил, что конгресс США не даст согласия на использование вооружённых сил в Венесуэле.

Читайте ранее в этом сюжете: Конгресс США отказался поддержать военную интервенцию в Венесуэлу

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Политический кризис в Венесуэле
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