Четверг, 14 Февраля 2019 года
00:15:30 МСК

Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в марте — Reuters

Политика

Срок «заморозки» новых пошлин США на товары из Китая истекает уже 1 марта

Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в марте — Reuters
Иван Шилов © ИА REGNUM
Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Вашингтон, 13 февраля 2019, 23:34 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин могут встретиться на переговорах в следующем месяце, 13 февраля передает агентство Reuters.

О том, что главы США и Китая могут встретиться «когда-то в марте» заявил на отраслевом мероприятии представитель министерства сельского хозяйства США Стивен Ченски.

Срок «заморозки» новых пошлин США на товары из Китая истекает уже 1 марта. Не известно, смогут ли торговые переговоры США и Китая без высшего руководства остановить эскалацию «войны тарифов».

Читайте также: «Пока все хорошо» — министр финансов США рассказал о переговорах в Китае

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговая война между Китаем и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить