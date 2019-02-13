В США решили усложнить выход страны из военного блока НАТО

Вашингтон, , 23:31 — REGNUM Власти США решили усложнить процедуру выхода своей страны из военного блока НАТО. Соответствующий законопроект сегодня, 13 февраля, внесла на рассмотрение конгресса США группа сенаторов.

В заявлении группы сенаторов сказано, что данный законопроект включает твердую поддержку военному блоку НАТО и требование, чтобы за выход США из НАТО голосовало не менее двух третей американских сенаторов.

Законопроект называется «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA).

Также данный законопроект предполагает облегчить передачу американского вооружения странам-членам НАТО. Делается это «для сокращения зависимости некоторых стран НАТО от российского военного оборудования».