Минобороны: боевики из зоны «Идлиб» обстреляли провинции Хама и Латакия

Идлиб, Сирия, , 23:21 — REGNUM Боевики из зоны деэскалации «Идлиб» за истекшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня, сообщил 13 февраля на брифинге начальник российского Центра по примирению сторон (ЦПВС) в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

В частности, за 13 февраля были обстреляны поселение Телль-эль-Мактаа в провинции Хама и населенный пункт Джубб-эль-Мгара в провинции Латакия.

О пострадавших и погибших сообщений нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года представители военных ведомств России и Турции активно обсуждают меры по урегулированию ситуации в зоне «Идлиб».

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