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МИД Ирана считает «не случайной» атаку на КСИР в день саммита в Варшаве

Политика

«США всегда делают один и тот же неправильный выбор»

Тегеран, 13 февраля 2019, 23:02 — REGNUM  Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает «не случайным» совпадение атаки на бойцов Корпуса стражей Исламской революции с началом «антииранского» саммита в столице Польши, 13 февраля передает агентство Associated Press.

«Не случайно, что Иран поражен террором в тот самый день, когда начинается цирк в Варшаве? Особенно когда когорты тех же террористов приветствуют его с улиц Варшавы… США всегда делают один и тот же неправильный выбор», — заявил Зариф в «Твиттере».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в Варшаве стартовал саммит США и их союзников по Ближнему Востоку. Также 13 февраля террорист-смертник атаковал автобус с бойцами КСИР на юго-востоке Ирана.

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