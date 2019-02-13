Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Россия перечислила около $150 млн в бюджет ООН

Политика

Средства направлены в регулярный бюджет ООН и бюджеты миротворческих операций

Москва, 13 февраля 2019, 22:53 — REGNUM  Россия перевела 148,4 млн долларов в качестве взноса в бюджет Организации Объединённых Наций. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба постоянного представительства России при ООН.

Уточняется, что средства из этой суммы направлены как в регулярный бюджет всемирной организации, так и в бюджеты миротворческих операций.

Речь идёт о Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали, Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике, Смешанной операции Африканского союза — ООН в Дарфуре, Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.

Также Россией уплачены взносы в бюджеты Временных сил ООН в Ливане, Отделения ООН по поддержке в Сомали, Миссии ООН в Южном Судане, Временных сил ООН по обеспечению безопасности в Абьее, Миссии ООН по поддержке сектора правосудия в Гаити, Сил ООН по наблюдению за разъединением, Миссии ООН по делам временной администрации в Косово и Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре.

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Организация Объединённых Наций
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