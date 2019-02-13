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В сенат Конгресса США внесен законопроект о жестких санкциях против России

Политика

Законопроект внесла группа сенаторов

Вашингтон, 13 февраля 2019, 22:47 — REGNUM  Группа сенаторов США, в числе которых Линдси Грэм и Боб Менендес, внесла на рассмотрение сената Конгресса США законопроект о новых санкциях против Российской Федерации. Сенаторы сделали сегодня, 13 февраля, соответствующее заявление.

В законопроекте предлагается ввести санкции против России за «вмешательство в выборы в США», а также за «агрессию на Украине».

Законопроект предполагает целых спектр новый санкций против России. Санкции предлагается ввести против российских банков, которые, по мнению США, способствовали «вмешательству в выборы».

Также санкции предлагается ввести против российских зарубежных энергетических проектов, связанных с СПГ.

Под санкции попадают любые операции с российским суверенным долгом.

Кроме того, американские санкции предлагается распространить на российский судостроительный сектора, если Россия и далее будет «нарушать свободу судоходства в Керченском проливе.

Еще под санкции могут попасть некие 24 «агента ФСБ».

Санкции могут быть наложены на российских граждан, которые, по мнению США, «осуществляют коррупционную деятельность» от лица российского руководства.

И еще санкции предлагается ввести против проекторв по разработке нефти-сырца в самой России.

Читайте ранее в этом сюжете: Reuters: Власти США готовят новые жесткие санкции против России

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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