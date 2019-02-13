В сенат Конгресса США внесен законопроект о жестких санкциях против России

Вашингтон, 13 февраля 2019, 22:47 — REGNUM Группа сенаторов США, в числе которых Линдси Грэм и Боб Менендес, внесла на рассмотрение сената Конгресса США законопроект о новых санкциях против Российской Федерации. Сенаторы сделали сегодня, 13 февраля, соответствующее заявление.
В законопроекте предлагается ввести санкции против России за «вмешательство в выборы в США», а также за «агрессию на Украине».
Законопроект предполагает целых спектр новый санкций против России. Санкции предлагается ввести против российских банков, которые, по мнению США, способствовали «вмешательству в выборы».
Также санкции предлагается ввести против российских зарубежных энергетических проектов, связанных с СПГ.
Под санкции попадают любые операции с российским суверенным долгом.
Кроме того, американские санкции предлагается распространить на российский судостроительный сектора, если Россия и далее будет «нарушать свободу судоходства в Керченском проливе.
Еще под санкции могут попасть некие 24 «агента ФСБ».
Санкции могут быть наложены на российских граждан, которые, по мнению США, «осуществляют коррупционную деятельность» от лица российского руководства.
И еще санкции предлагается ввести против проекторв по разработке нефти-сырца в самой России.
Читайте ранее в этом сюжете: Reuters: Власти США готовят новые жесткие санкции против России