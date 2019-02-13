В Испании ждут досрочных выборов после провала правительства в парламенте

Мадрид, , 22:46 — REGNUM Депутаты парламента Испании призывают правительство Педро Санчеса провести досрочные выборы после провала законопроекта о бюджете, 13 февраля передает агентство Reuters.

«Сегодня ясно, что мы подошли к концу пути, эта агония больше не может продолжаться. Испании нужно лучшее правительство, она заслуживает этого как можно скорее», — заявил лидер «Консервативной народной партии» Пабло Касадо.

«Мистер Санчес, этого достаточно, все кончено… назначайте выборы немедленно!», — заявил глава правоцентристской партии «Сьюдаданос» Альберт Ривера.

Социалистическое правительство Санчеса имеет поддержку только четверти парламентариев — правые и региональные партии отвернулись от Санчеса из-за переговоров с «сепаратистами» Каталонии.

При этом депутаты из Каталонии также демонстративно не поддерживают правительство Санчеса — из-за продолжающихся преследований каталонских активистов и политиков.

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