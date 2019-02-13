Украина усилит свою военно-морскую мощь в Азовском море двумя «Кентаврами»

Киев, 13 февраля 2019, 22:42 — REGNUM Украина запланировала 2019 году усилить свою группировку в Азовском море двумя десантными катерами «Кентавр», сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на представителя Генштаба ВСУ Вячеслава Демьяненко.
По его словам, в 2019 году в состав ВМС Украины должны поступить два десантных катера «Кентавр» и один артиллерийский бронекатер.
Агентство утверждает, что упомянутые десантные катера будут отправлены в Азовское море.
Напомним, официальный Киев постоянно заявляет о необходимости противодействовать России в акватории Азовского моря, регулярно проводит военные учения на побережье, а в ноябре 2018 года ВМС Украины устроили провокацию возле Керченского пролива, в результате которой российскими пограничниками были задержаны два артиллерийских бронекатера и вооруженный буксир.
На данный момент в акватории Азовского моря ВМС Украины располагают двумя бронекатерами типа «Гюрза-М», плавмастерской A500 «Донбасс» и буксиром A830 «Корец». Последние два судна были проведены через Керченский пролив с разрешения и в сопровождении кораблей России.
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