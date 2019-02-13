Сталин Гонсалес: «Военные Венесуэлы переживают кризис»

Каракас, , 22:39 — REGNUM Сталин Гонсалес является активистом социал-демократической платформы «Новое время» (Un Nuevo Tiempo), которая приняла на себя часть управленческих функций в венесуэльском парламенте после соглашения, позволившего оппозиционным партиям участвовать в управлении на ротационной основе. Внутренние разногласия между партиями сейчас отложены до лучших времён. Хуан Гуайдо, глава законодательного органа, признанный коллегами временным президентом страны, передал вице-председателю Гонсалесу особые полномочия для осуществления комплексного процесса перехода, нацеленного на смещение чавистского лидера Николаса Мадуро.

Журналист El Pais начал интервью с вопроса, не боятся ли парламентарии, что уход Мадуро, которого они добиваются, будет иметь непредвиденно высокую цену, а кризис затянется на неопределённое время? «Гуайдо сказал, и мы все повторили, что это процесс. У нас есть спланированный маршрут: прекращение узурпации, временная власть и свободные выборы. Мы сражаемся за осуществление первого этапа борьбы», — ответил Гонсалес, добавив, что чависты из правительства и их сторонники с улиц гарантированно смогут участвовать в политической жизни новой Венесуэлы.

Тогда корреспондент поинтересовался, может ли вице-председатель прямо возложить на кого-либо из членов чавистского правительства ответственность за кризис в стране. Гонсалес отметил, что, по его опыту, всегда лучше поддерживать отношения с другими политиками и иметь возможность высказать им своё недовольство прямо в лицо, чем выкрикивать что-то на площади Альтамира в Каракасе. Не называя конкретных лиц, он подчеркнул, что члены правительства «боятся того, что может произойти, боятся потерять привилегии, поскольку привыкли к власти».

Отвечая на вопрос, чего не хватает, чтобы военные «перешли на сторону конституции», заместитель главы парламента заметил, что это такие же венесуэльцы, которые переживают кризис вместе со своими семьями, и перед ними стоят те же дилеммы, что и перед всеми. «Никто не сделает шаг вперёд, если чувствует, что там его ждёт беспорядок», — сказал Гонсалес, добавив, что власть Гуайдо — это плод политического соглашения, которое работает.

Журналист El Pais также упомянул разногласия среди членов парламента, напомнив, что самопровозглашение Гуайдо исполняющим обязанности президента вызвало дебаты внутри законодательного органа. На это Сталин Гонсалес уточнил, что разница во взглядах парламентариев касается лишь степени давления, которое они считают приемлемым оказывать на внешнюю ситуацию, и дальше этого не простирается.

Последним прозвучал вопрос, верит ли вице-председатель Национальной ассамблеи в мирный переход к демократии. Гонсалес ответил: «Нужно делать все необходимое. Для этого важно предложить стабильность и гарантии чавистам. Россия и Китай смогут играть свою роль в Венесуэле будущего. У Китая есть вклады по всей Латинской Америке. Россия может помочь нам в возрождении нефтяной индустрии».