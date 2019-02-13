Reuters: Власти США готовят новые жесткие санкции против России

Вашингтон, 13 февраля 2019, 22:36 — REGNUM Власти США готовят новые санкции против Российской Федерации. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, санкции коснутся российского банковского и энергетического секторов, а также российского государственного долга. Соответствующий законопроект должен быть внесен на рассмотрение сената Конгресса США уже до конца сегодняшнего дня.
В законопроекте санкции предлагается ввести за «вмешательство в выборы в США», а также за «агрессию на Украине».
Уточняется, что санкции должны быть введены прости российских банков, которые, по мнению США, «поддерживают усилия по вмешательству в выборы». Также санкции должны быть введены против российских зарубежных проектов по добыче и транспортировке сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, санкции должны быть введены против киберсектора экономики России.
Американские санкции коснуться и суверенного долга России — любые новые сделки с российскими долговыми бумагами будут запрещены в американской юрисдикции.
Под санкции попадут и некие российские граждане, которые, по мнению США, «осуществляют коррупционную деятельность» от лица российского руководства.
Санкции предлагается ввести против разработки нефти-сырца в самой России.
Reuters утверждает, что законопроект внесут влиятельные сенаторы — Боб Менендес и Линдси Грэм.
Стоит отметить, что данный законопроект — более жесткая версия законопроекта, который уже вносился в минувшем году, но тогда он в Конгрессе не прошел.