Reuters: Власти США готовят новые жесткие санкции против России

Вашингтон, , 22:36 — REGNUM Власти США готовят новые санкции против Российской Федерации. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, санкции коснутся российского банковского и энергетического секторов, а также российского государственного долга. Соответствующий законопроект должен быть внесен на рассмотрение сената Конгресса США уже до конца сегодняшнего дня.

В законопроекте санкции предлагается ввести за «вмешательство в выборы в США», а также за «агрессию на Украине».

Уточняется, что санкции должны быть введены прости российских банков, которые, по мнению США, «поддерживают усилия по вмешательству в выборы». Также санкции должны быть введены против российских зарубежных проектов по добыче и транспортировке сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, санкции должны быть введены против киберсектора экономики России.

Американские санкции коснуться и суверенного долга России — любые новые сделки с российскими долговыми бумагами будут запрещены в американской юрисдикции.

Под санкции попадут и некие российские граждане, которые, по мнению США, «осуществляют коррупционную деятельность» от лица российского руководства.

Санкции предлагается ввести против разработки нефти-сырца в самой России.

Reuters утверждает, что законопроект внесут влиятельные сенаторы — Боб Менендес и Линдси Грэм.

Стоит отметить, что данный законопроект — более жесткая версия законопроекта, который уже вносился в минувшем году, но тогда он в Конгрессе не прошел.