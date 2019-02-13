Правительство Педро Санчеса провалилось в парламенте Испании

Мадрид, , 22:32 — REGNUM Законопроект о бюджете правительства Педро Санчеса не был поддержан парламентом Испании, 13 февраля передает агентство Reuters.

Бюджет на 2019 год, предложенный правительством социалистов, был отвергнут 191 голосом депутатов против 158 при одном воздержавшемся.

Главными противниками законопроекта стали представители правых партий, а также депутаты от провинции Каталония, политики и активисты которой 12 февраля предстали судом в Мадриде.

Читайте также: Правительство Испании «не поддастся на шантаж» Каталонии