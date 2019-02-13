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Афганские талибы* объявили о новых переговорах с США

Политика

*Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 13 февраля 2019, 22:22 — REGNUM  Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) анонсировало очередные переговоры с представителями США по Афганистану, 13 февраля передает агентство Reuters.

Согласно заявлению официального представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиуллы Муджахида, встреча делегации боевиков с представителями США будет проходить 18 февраля в пакистанском Исламабаде.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца 2018 года США провели несколько раундов переговоров с боевиками по выводу своих войск из Афганистана. Афганское правительство не было приглашено ни на одни из них.

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