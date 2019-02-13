Мадуро: Я предупреждал оппозицию о провале госпереворота

Каракас, , 22:17 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что еще в ноябре-декабре 2018 года он предупреждал проамериканскую оппозицию о провале их «спектакля» с назначением временного президента Боливарианской республики. Об этом Мадуро заявил в интервью ливанскому телеканалу «Аль-Маядин», опубликованном сегодня, 13 февраля.

«В ноябре-декабре я провел несколько встреч с оппозиционными группами. Я с ними говорил обо всем, чем они занимались», — рассказал Мадуро.

Он утверждает, что сказал представителям оппозиции, что их «дешевый спектакль» с так называемым временным президентом провалится.

«Я сказал им: вас постигнет неудача, какой бы ни была поддержка США и других поддерживающих их правительств, довольствующихся тем, что они стоят позади США», — рассказал президент Венесуэлы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США попытались организовать государственный переворот в Венесуэле. Американская мариаонетка Хуан Гуайдо по указанию вице-президента США Майка Пенса объявил себя временным президентом Венесуэлы и попытался захватить власть. Однако добиться успеха им не удалось и противостояние принимает затяжной характер.