Голландский МИД заявил о сборе помощи для Венесуэлы на острове Кюрасао

Амстердам, , 22:11 — REGNUM Дополнительный центр сбора гуманитарной помощи для Венесуэлы будет открыт на карибском острове Кюрасао, сообщил 13 февраля в своем Twitter глава МИД королевства Нидерланды Стеф Блок.

«Венесуэльский народ срочно нуждается в гуманитарной помощи. Поэтому Нидерланды и Кюрасао в тесном сотрудничестве с временным президентом Гуайдо и США организуют центр гуманитарной помощи на Кюрасао», — написал Стеф Блок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подобные центры были организованы в Колумбии и Бразилии. Назначивший сам себя «временным президентом» Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что с 23 февраля собранная там гумпомощь начнет поступать в Венесуэлу.

Законные власти Венесуэлы уже объявляли эту помощь «фальшивым шоу» и предлогом для иностранной военной интервенции.

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