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В США не исключают санкций против Венесуэлы в рамках «акта Магнитского»

Политика

Кто конкретно может попасть в чёрный список, не уточняется

Вашингтон, 13 февраля 2019, 21:44 — REGNUM  Граждане Венесуэлы могут попасть под санкции Вашингтона в рамках так называемого акта Магнитского. Об этом 13 февраля заявил на слушаниях в конгрессе представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

На основании упомянутого документа американскими властями вводятся санкции в отношении лиц, причастных, по их мнению, к нарушениям прав человека за рубежом.

Кто конкретно в Венесуэле может попасть в санкционный список, Абрамс уточнять не стал, однако отметил, что «некоторые лица дошли до этого уровня нарушений прав человека».

Напомним, ранее сегодня стало известно, что США ввели визовые санкции в отношении членов Верховного суда Венесуэлы.

Читайте ранее в этом сюжете: США ввели санкции против Верховного суда Венесуэлы

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Санкции США против Венесуэлы
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