МИД Молдавии: отзыв посла в РФ не связан со скандалом с пилотами

Кишинёв, , 21:42 — REGNUM МИД Молдавии 13 февраля направил в правительство страны запрос об отзыве молдавского посла в России Андрея Негуцы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в министерстве отказались называть причины такого решения, но подчеркнули, что это не связано с ситуацией вокруг молдавских пилотов, которых Россия помогла освободить из плена в Афганистане и которые находятся в Москве.

Негуца, напомним, — ближайший соратник президента Молдавии Игоря Додона. Последний скандал в молдавско-российских отношениях был связан с участием Москвы в освобождении молдавских пилотов, три года находившихся в плену в Афганистане.

После того как президент Додон сообщил, что летчики освобождены и находятся в Москве, представители МИД Молдавии 11 февраля прибыли в Москву и потребовали предоставить им доступ к пилотам, однако разыскать их не смогли.

13 февраля посла России в Молдавии вызвали в местный МИД, где вручили ноту протеста в этой связи.

Премьер Молдавии Павел Филип и спикер парламента Андриан Канду раскритиковали Додона и Россию, обвинив их в попытке получить политические дивиденды от освобождения летчиков накануне парламентских выборов в Молдавии, намеченных на 24 февраля.

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