Среда, 13 Февраля 2019 года
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В США уверены, что власть Мадуро в Венесуэле держится за счет кубинцев

Политика

В Венесуэле находятся тысячи представителей Кубы

В США уверены, что власть Мадуро в Венесуэле держится за счет кубинцев
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Кубинский представитель

Вашингтон, 13 февраля 2019, 21:07 — REGNUM  Специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что тысячи кубинских представителей находятся в Венесуэле и именно благодаря им власть законного президента Николаса Мадуро до сих пор держится. Об этом Абрамс заявил сегодня, 13 февраля, на слушаниях в палате представителей Конгресса США.

В ходе слушаний конгрессмены задали Абрамсу вопрос о том, какое именно количество кубинцев находится сейчас в Венесуэле. Спецпредставитель ответил, что их там тысячи.

«Речь идет не о сотнях, а о нескольких тысячах кубинских представителей», — сказал Абрамс.

Напомним, что государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Кубу в поддержке Венесуэлы. По словам главы госдепа, кубинцы обеспечивают охрану Мадуро и функционирование спецслужб. Помпео уверен, что без поддержки Кубы власть Мадуро в Венесуэле давно бы рухнула.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США пытаются осуществить в Венесуэле государственный переворот, опираясь на свою марионетку — спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо. Пока американцам не удалось добиться успеха, так как Мадуро поддерживает армия, но сдаваться Вашингтон не собирается.

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Политический кризис в Венесуэле
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