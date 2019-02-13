В США предлагают освободить оппозицию Венесуэлы от уплаты долгов России

Вашингтон, , 20:43 — REGNUM Конгрессмен США, член комитета по иностранным делам Брэд Шерман заявил, что американская администрация должна сделать так, чтобы проамериканская венесуэльская оппозиция, в случае её прихода к власти, не платила по долгам РФ. Этот вопрос обсуждался на слушаниях в Палате представителей, на которых присуствовал спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Шерман спросил Абрамса, ведутся ли переговоры с венесуэльской оппозицией по долгам Венесуэлы и говорили ли власти США России, что долги возвращены не будут.

Абрамс ответил, что в таком ключе вопрос не обсуждался. Спецпредставитель пояснил, что данные решения венесуэльская оппозиция будет принимать сама, когда придет к власти. Также Абрамс напомнил, что венесуэльская оппозиция обещала платить только по «законным долгам».

Тогда Шерман выразил надежду, что в этом направлении будут предприняты необходимые шаги. В частности, он указал на то, что рейтинговые агентства не должны снижать рейтинг Венесуэлы, если она не будет возвращать долги России.

«Санкции за невыплаты по преступным долгам не должны применяться», — подчеркнул конгрессмен.