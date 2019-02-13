Украинские политики не думают о потерях людей — мэр Горловки

Москва, , 21:08 — REGNUM Предложение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова занять Горловку военным путем еще больше отталкивает население Донбасса от киевских властей. При этом украинские политики предлагают только силовые решения конфликта на востоке страны, рассказал мэр Горловки Иван Приходько 13 февраля в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия1».

Из заявлений Авакова жители Горловки сделали вывод, что его и других политиков из Киева волнуют только деньги, которые они могут заработать на конфликте, отметил Приходько.

«Никого не волнует, сколько людей при этом погибнет, как залита кровью будет Горловка. При каждом слове у них в глазах деньги. Они не думают о людях, они думают о территории. Нам постоянно рассказывают про оккупацию. Оккупацию кого? Кем? Местными жителями? Они не понимают, что военным путем не решить этот вопрос», — рассказал участник ток-шоу.

Мирное решение конфликта в Донбассе для украинских политиков неприемлемо, считает Приходько. Ведь на следующий же день они потеряют власть.

«Как только решится конфликт на Донбассе мирным путем, на Украине не будет этой власти. Они не допускают ни на секунду решение вопроса мирным путем. Они говорят только о войне, о крови. А кому нужно, чтобы здесь было чистилище. Они настраивают против себя людей», — высказал Приходько мнение жителей Донбасса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Мартин Сайдик предложил Киеву признать Луганскую и Донецкую Народные Республики. Также он выступил с инициативой утвердить новый план мирного урегулирования конфликта в регионе.