Спецпредставитель США призывает военных Венесуэлы предать Мадуро

Вашингтон, , 20:28 — REGNUM Специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс призвал вооруженные силы Боливарианской республики предать законного президента страны Николаса Мадуро и перейти на сторону проамериканской оппозиции во главе с марионеткой США Хуаном Гуайдо. Соответствующее заявление Абрамс сделал сегодня, 13 февраля, на слушаниях в палате представителей Конгресса США.

«Пришло время вооруженным силам поддержать народ Венесуэлы и вернуть себе легитимность», — заявил Абрамс.

Также он недвусмысленно предупредил военных, что проамериканская оппозиция, «когда придет к власти», будет помнить «кто поддерживал народ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США инспирировали в Венесуэле попытку государственного переворота. Спикер проамериканской оппозиционной национальной ассамблеи Хуан Гуайдо по указанию вице-президента США майка Пенса объявил себя президентов Венесуэлы и попытался захватить власть.

Однако добиться успеха Гуайдо пока не удалось, так как венесуэльские военные остались верны законным властям во главе с президентом Мадуро.