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Дуем в одну Дуду. Пенс похвалил Польшу за борьбу с «Северным потоком — 2»

Политика

Вице-президент США Майк Пенс выразил благодарность президенту Польши Анджею Дуде

Дуем в одну Дуду. Пенс похвалил Польшу за борьбу с «Северным потоком — 2»
Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Саботаж

Варшава, 13 февраля 2019, 20:27 — REGNUM  Вице-президент США Майк Пенс похвалил власти Польши и польского президента Анджея Дуду за совместное противодействие проекту газопровода «Северный поток — 2», сообщает 13 февраля пресс-служба вице-президента США.

Польша была удостоена столь высокой награды на совместной пресс-конференции Пенса с Дудой, прошедшей в Варшаве.

«Мы надеемся на сотрудничество с вами в деле развития других, в частности атомных, источников энергии и ценим ваше противодействие «Северному потоку — 2», — сказал вице-президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, Польша активно поддерживает позицию США по недопущению реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Варшава стремится стать распределительным центром американского сжиженного газа в Европе.

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