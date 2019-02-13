Среда, 13 Февраля 2019 года
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На смену «масонскому заговору» пришел российский?

Политика

В обоих случаях фантастическая гипотеза ничем не подтверждена

Москва, 13 февраля 2019, 21:13 — REGNUM  На смену популярной ранее идее «масонского заговора» приходит не менее фантастический «российский заговор» против ЕС. О такой тенденции рассказал 13 февраля политолог Сергей Марков в эфире передачи «60 минут» на телеканале Россия1.

«Когда я слышу украинские речи, это мне напоминает, как я в студенческие годы читал книги про «масонские заговоры». Там много фактов, цифр было, но ничего проверить было нельзя. Эта идея сейчас заменена такой же фантастической идеей о «российском заговоре» против Европы. Такие же фантастические цифры», — отметил Марков.

Многие западные политики верят в то, что в Донбассе есть российские войска, потому что украинская армия дважды была разбита наголову во время боев. Однако причина этого не в поддержке извне, а в том, что украинские солдаты не хотят воевать за коррумпированную киевскую власть.

«Почему многие западные политики верят, что там есть войска? Они говорят, есть же армия Украины, которая на 30 млн базируется и есть армия Донбасса, которая на 3 млн базируется. И эта маленькая армия дважды разбила армию Украины. А причина в том, что армия Украины не хочет воевать за преступную власть», — объяснил политолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что в Донбассе нет российских регулярных войск.

Читайте ранее в этом сюжете: В ОБСЕ отказались поддержать обвинения Украины в адрес России

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Война в Донбассе
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