Среда, 13 Февраля 2019 года
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США ввели санкции против Верховного суда Венесуэлы

Политика

Санкции предусматривают запрет членам суда на въезд в Соединённые Штаты

США ввели санкции против Верховного суда Венесуэлы
María Alejandra Mora (SoyMAM)
Политический кризис в Венесуэле

Вашингтон, 13 февраля 2019, 19:59 — REGNUM  США ввели санкции в отношении членов Верховного суда Венесуэлы. Об этом 13 февраля сообщил на слушаниях в Конгрессе представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

По его словам, введённые ограничительные меры предусматривают запрет на выдачу американских виз фигурантам чёрного списка.

Напомним, что ранее Соединёнными Штатами уже были введены персональные санкции в отношении представителей руководства и высокопоставленных чиновников Венесуэлы, включая президента страны Николаса Мадуро.

В конце января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо при поддержке США и ряда других государств объявил себя временно исполняющим обязанности главы республики.

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Санкции США против Венесуэлы
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